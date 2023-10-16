Tunus'ta 9 bin 850 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Muhafızları Genel İdaresi, engellenen düzensiz göç girişimlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke sınırlarında ve kıyılarında düzensiz göçe karşı 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yürüttükleri operasyonlarda 668 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtildi.



Operasyonlar sonucu 6 bin 94'ü yabancı olmak üzere toplam 9 bin 850 göçmenin yakalandığı, 114 insan kaçakçısının da gözaltına alındığı kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için geldiği yerler arasında öne çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin, Avrupa'ya geçme girişiminde bulunduğu adada, geçen ay 36 saatte 6 binden fazla göçmen geldiği için "acil durum" ilan edilmişti.