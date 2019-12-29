Tunus’ta bin 640 öğrenci Türkçe öğreniyor

LÜTFİ KAPLAN TUNUS 29.12.2019 01:28 - Güncelleme: 29.12.2019 01:29

Türkçe öğrencilerinden Rowa Hajji “Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türk kültürünü daha yakından öğrenme fırsatım oldu. YEE sayesinde Türkiye ile köprüler kuruyoruz” dedi. Tunus YEE müdürü Melih Yediyıldız “Sousse Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile önümüzdeki ders dönemi eski ve yeni Türkçe derslerine başlanacak” bilgisini verdi. 16 kişilik sınıflarda verilen derslere ilgi oldukça yoğun.

TÜRKİYE ÖNEMLİ ROLDE

Rowa Hajji, üç saatlik yoldan gelip derslere girdiğini belirterek “Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatımız oldu. YEE adeta Türkiye ile köprüler kuruyor” dedi. Hajji Türkçeye neden ilgi duyduğunu şu sözlerle anlattı: “Daha lisedeyken hobi olarak Türkçeyi öğrenmeye başladım. Radyo televizyon eğitimi için üniversiteye başladığımda Türkçe benim için artık bir ihtiyaç oldu. Çünkü Türkiye dünyada önemli bir rol oynuyor. Suriye ve Ortadoğu’da önemli bir yeri var. Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınar’ı Harekatı bir gazeteci adayı olarak izlememiz gereken konulardı. Yunus Emre Enstitüsü geçen yıl kapılarını açtı, Türkçe derslerini duyunca aradığım fırsatı buldum.”

OSMANLI VARLIKLARI RESTORE EDİLECEK

Tunus’un ilk kadın belediye başkanı Souad Ben Abderrahim özellikle Tunus’taki Osmanlı varlıklarının restorasyonlarını gerçekleştirmek için Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği ile irtibatta olduklarını anlattı. Başkent Tunus’un ülkenin en büyük belediyesi olduğunu belirten Abderrahim, “Belediyemizin kapıları her türlü kültüre açık. Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü ile sözleşmeler yaptık, ortak çalışmalarımız var. Dillerimiz farklı olabilir belki ama sanat ve kültür insanları bir arada tutuyor” diye konuştu.