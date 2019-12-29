İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus’ta bin 640 öğrenci Türkçe öğreniyor
Dünya

Tunus’ta bin 640 öğrenci Türkçe öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Tunus’ta bin 640 öğrenciye Türkçe dersi veriyor.

LÜTFİ KAPLAN TUNUS29.12.2019  01:28 - Güncelleme: 29.12.2019  01:29

Türkçe öğrencilerinden Rowa Hajji “Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türk kültürünü daha yakından öğrenme fırsatım oldu. YEE sayesinde Türkiye ile köprüler kuruyoruz” dedi. Tunus YEE müdürü Melih Yediyıldız “Sousse Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile önümüzdeki ders dönemi eski ve yeni Türkçe derslerine başlanacak” bilgisini verdi. 16 kişilik sınıflarda verilen derslere ilgi oldukça yoğun. 

TÜRKİYE ÖNEMLİ ROLDE

Rowa Hajji, üç saatlik yoldan gelip derslere girdiğini belirterek “Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatımız oldu. YEE adeta Türkiye ile köprüler kuruyor” dedi. Hajji Türkçeye neden ilgi duyduğunu şu sözlerle anlattı: “Daha lisedeyken hobi olarak Türkçeyi öğrenmeye başladım. Radyo televizyon eğitimi için üniversiteye başladığımda Türkçe benim için artık bir ihtiyaç oldu. Çünkü Türkiye dünyada önemli bir rol oynuyor. Suriye ve Ortadoğu’da önemli bir yeri var. Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınar’ı Harekatı bir gazeteci adayı olarak izlememiz gereken konulardı. Yunus Emre Enstitüsü geçen yıl kapılarını açtı, Türkçe derslerini duyunca aradığım fırsatı buldum.” 

OSMANLI VARLIKLARI RESTORE EDİLECEK

Tunus’un ilk kadın belediye başkanı Souad Ben Abderrahim özellikle Tunus’taki Osmanlı varlıklarının restorasyonlarını gerçekleştirmek için Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği ile irtibatta olduklarını anlattı. Başkent Tunus’un ülkenin en büyük belediyesi olduğunu belirten Abderrahim,  “Belediyemizin kapıları her türlü kültüre açık. Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü ile sözleşmeler yaptık, ortak çalışmalarımız var. Dillerimiz farklı olabilir belki ama sanat ve kültür insanları bir arada tutuyor” diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar
Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir
Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir

Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi
Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Dünyaca ünlü isim siparişi verdi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.