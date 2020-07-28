Tunus'ta bir haftada 69 düzensiz göç girişimi engellendi

AA 28 Temmuz 2020 Salı 23:38 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 23:38

Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19-25 Temmuz tarihlerinde kara ve deniz sınırlarında 69 düzensiz göç girişiminin engellendiğini, yasa dışı şekilde göçe yeltenen 800 kişinin yakalandığını belirtti.

Göç girişimlerinin 63'ünün deniz, 6'sının ise kara sınırında engellendiğini ifade eden Cebabili, düzensiz göçmenlerin de 784'ünün denizde, 16'sının karada yakalandığını kaydetti.

Cebabili, yakalanan göçmenlerin uyruklarına ilişkin bilgi vermedi.

Akdeniz kıyısındaki Tunus'tan Avrupa'ya düzensiz göç süreci, yetkililerin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen 2011'den bu yana artarak sürüyor.

Tunuslu ya da Afrika kıtasından Tunus'a gelen gençleri göçe iten en önemli nedenler arasında işsizliğin, sosyal şartların ve daha iyi bir yaşam hayalinin yer aldığı ifade ediliyor.

Resmi verilere göre sadece 2011'de 22 bin Tunuslu genç, yasa dışı yollardan İtalya'ya göç etti.