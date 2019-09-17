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Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.

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Tunus'ta pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimindeki resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 18,4'ünü alan olan bağımsız aday Kays Said ve yüzde 15,6 oy alan tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.
 
Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminde 18,4 oy oranıyla Anayasa Profesörü Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklandı.
 
Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu, Nida Tunus partisinin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 10,7'sini alırken, Başbakan Yusuf Şahid de oyların yüzde 7,4'ünü elde etti.
 
YSK'nın nihai sonuçları 21 Ekim'e kadar açıklaması gerekiyor. YSK'nın seçimin ikinci turunun tarihini de nihai sonuçların açıklamasının ardından ilan etmesi öngörülüyor.
 
YSK tarafından sandıkların kapanmasının ardından yapılan açıklamada, seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğu duyurulmuştu.

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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