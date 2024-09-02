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Dünya

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar belli oldu! 14 kişinin başvurusu reddedildi

Tunus'ta Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 6 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerimde aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'in de olduğu 3 adayın yarışacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca, 14 kişinin evraklarının eksik olduğu veya adaylık şartlarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle başvurularının reddedildiği belirtildi.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 17:37 - Güncelleme:
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar belli oldu! 14 kişinin başvurusu reddedildi
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Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, "6 Ekim'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal yarışacak." dedi.

14 KİŞİNİN ADAYLIĞI REDDEDİLDİ

Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya adaylık şartlarını yerine getirmediklerini kaydetti.

Başvurusu kabul edilmeyenlerden 3'ünün İdari Mahkeme'den aldıkları olumlu kararın uygulanmasının mümkün olmadığını belirten Buasker, seçimlerde yalnızca 3 adayın yarışacağını ifade etti.

HALK 6 EKİM'DE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.

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