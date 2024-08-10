Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak isimler belli oldu

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, 17 adaydan üçünün başvurularının kabul edildiğini belirterek, "6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal yarışacak." ifadelerini kullandı.



Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğu veya adaylık şartlarını yerine getirmediklerini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin 6 Ekim'de düzenleneceğini duyurmuştu.