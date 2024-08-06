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Dünya

Tunus'ta cumhurbaşkanlığına adaylığını duyuran 3 kişiye hapis cezası

Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacaklarını duyuran, aralarında Çalışma ve Başarı Partisi Başkanı ve Abdullatif el-Mekki'nin de olduğu 3 kişi seçim kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 8'er ay hapis cezası ve ömür boyu seçimlerden men cezasına çarptırıldı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 14:09 - Güncelleme:
Tunus'ta cumhurbaşkanlığına adaylığını duyuran 3 kişiye hapis cezası
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Tunus Asliye Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Çalışma ve Başarı Partisi Başkanı Mekki, iş insanı Nizar eş-Şaari ve emekli memur Muhammed Adil ed-Du'ya "seçmenleri etkilemek amacıyla hediye vermek ve yalan vaatlerde bulunmak" suçlamasıyla 8'er ay hapis cezası ve ömür boyu seçimlerden men cezası verildi.

MUHALEFET SEÇİMLERİ BOYKOT EDİYOR

Ülkedeki Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker temmuz ayında yaptığı açıklamada, 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurularının 29 Temmuz ile 6 Ağustos arasında alınacağını duyurmuştu.

Tunus'ta muhalefetin büyük çoğunluğunun boykot ettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurularının tamamlanmasının ardından 7 ile 10 Ağustos arasında seçim kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra adaylıkları kabul edilenlerin isimleri kamuoyuyla paylaşılacak.

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