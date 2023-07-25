Tunus'ta devam eden orman yangınında 450 hektar alan zarar gördü

Tunus resmi haber ajansına (TAP) açıklamada bulunan Orman İdaresi Tabarka Bölge Başkanı Nureddin Azizi, Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kenti sınırları içerisinde kalan Malula Ormanında 12 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınında 450 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Cezayir sınırında yer alan Malula Ormanının yaklaşık 5 bin hektar olduğuna dikkat çeken Azizi, yangının bölgedeki ekosisteme büyük çapta zarar verdiğini vurguladı.

Yangının söndürülmek üzereyken çıkan kuvvetli rüzgarlardan dolayı tekrar yayıldığını belirten Azizi, "Yangın söndürme çalışmaları sıcaklıkların artmasıyla iyice zorlaştı. Yüksek sıcaklıklar tek başına yangın çıkarmaya yetmez, ilk kıvılcımın kazayla dahi olsa dış müdahale ile çıktığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Geçen yıl Haziran ve Temmuz aylarında 88 orman yangını kaydedilmişti

Yangın söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Azizi, önceliklerinin bölgede yaşayan insanlar olduğunu, şimdiye kadar herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını aktardı.

Azizi, söndürme çalışmalarına katılan kamu kurumlarına ve bölge halkına teşekkür etti.

Tunus'ta geçen yıl Haziran ve Temmuz aylarında çıkan 88 orman yangınında yaklaşık 3 bin hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

- Tunus'ta sıcaklık 50 derecenin üstüne çıktı

Tunus'ta yüksek sıcaklıklar ormanlık alanlarda yangın tehlikesini artırıyor.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, "benzeri görülmemiş" sıcak hava dalgasının etkisindeki ülkede temmuzun ilk günlerinde ortalama sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği belirtilmişti.

Açıklamada, güneydeki Tuzer kentinde 9 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının gölgede 48,9 dereceye, güneşte ise 57,3 dereceye ulaştığı kaydedilmişti.

