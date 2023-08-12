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Dünya

Düzensiz göç konusunda Tunus Kızılayına destek talebi

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) düzensiz göç konusunda, Tunus Kızılayının çabalarını destekleme çağrısında bulundu.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 07:20 - Güncelleme:
Düzensiz göç konusunda Tunus Kızılayına destek talebi
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Tunus İçişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Faki, BMMYK Başkanı Monica Noro ile Bakanlık binasında bir araya geldi.

Tunus Kızılayının yürüttüğü muazzam saha çalışmalarını öven Faki, düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar yürüten uluslararası kuruluşların bu ulusal kurumları desteklemesinin önemini vurguladı.

Faki, Tunus'un, insan hakları ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere tam saygı çerçevesinde ulusal mevzuatı uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Tunus, göçmen politikasına yönelik eleştiriler üzerine yaklaşık bir hafta önce uluslararası örgütleri "düzensiz göçmelere dönük yardım çalışmalarında ve temel ihtiyaçların karşılanmasında rol oynamaya" çağırmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, 1 Ağustos'ta düzenlediği günlük basın toplantısında, Tunus'taki göçmen, mülteci ve sığınmacıların Libya ve Cezayir sınırına sürülmesinden duyulan "derin endişeyi" paylaşmıştı.

Tunus, Avrupa Birliği fonundan 250 milyon avrodan fazla destek almasına rağmen mülteci ve düzensiz göçmenleri Libya ve Cezayir sınırına yönlendirerek ülkeyi terk etmeye zorluyor.

Tunus'un, çölde kaderine terk ettiği ve çoğu savaş ve yoksulluktan kaçan sahra altı Afrikalılardan oluşan insanların görüntüleri bir süredir sosyal medyada paylaşılıyor.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

  • Tunus Kızılayı
  • BMMYK
  • düzensiz göç

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