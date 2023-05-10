Tunus'ta Gannuşi hakkında bir tutuklama kararı daha

Susa Asliye Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı ve resmi sözcüsü Ruşdi bin Ramazan, konuya ilişkin Tunus resmi haber ajansına açıklamada bulundu.



Bin Ramazan, "İnstalango Şirketi" davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gannuşi'nin tutuklu yargılanmasına karar verildiğini belirtti.



Gannuşi'nin mahkemeye çıkmayı reddettiğini aktaran Bin Ramazan, tutuklama kararının Gannuşi'nin gıyabında alındığını kaydetti.



Tunus'ta Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında aralarında Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve ailesinin de bulunduğu birçok siyasi, gazeteci, blog yazarı ve iş adamı hakkında "yolsuzluk ve kara para aklama" iddiası bulunuyor.



İddialar arasında "casusluk, devlet başkanını hedef alan saldırı hazırlığı, iç güvenliği tehdit ve devlet başkanına karşı komplo kurma" suçlamaları da yer alıyor.

"İnstalingo Şirketi" davası kapsamında 10 Kasım 2022'de Susa Asliye Mahkemesi'nde 9 saat boyunca ifadesi alınan Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Tunus'ta 17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi, 20 Nisan'da "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

