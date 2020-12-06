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Dünya

Tunus'ta gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Tunus'ta Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, gece sokağa çıkma yasağının 2021 Mart ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

AA06 Aralık 2020 Pazar 22:37 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 22:38
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Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde akşam 20.00'den sabah 05.00'e kadar olan sokağa çıkma yasağının, mart ayı sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Konferans, fuar ve ticari forumların da aynı şekilde mart ayına kadar yapılmayacağı kaydedilen açıklamada, özel törenler ve cenaze merasimlerine de 30 kişiden fazla kişinin katılamayacağı ifade edildi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 19 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, artan koronavirüs vakalarının ışığında ülke genelindeki valilere, 20 Mart'tan itibaren sorumlu oldukları idari bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisi verildiğini belirtmişti.

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