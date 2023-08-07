Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı! 11 ölü, 44 kayıp

Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Masmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safaks iline bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını söyledi.

Masmudi, olayda ölen 11 kişinin cesedine ulaşıldığını, batan teknede bulunan 44 göçmenle iletişimin koptuğunu belirtti.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, 2 Ağustos'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, bu yılın başından 20 Temmuz'a kadar ülkesinin kıyılarında 901 cesedin çıkarıldığını kaydetmişti.

Faki, ölenlerden 36'sının Tunuslu, 267'sinin yabancı olduğunu ve geri kalanının kimliğinin tespit edilemediğini söylemişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.