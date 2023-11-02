Tunus'ta halk İsrail ile normalleşmenin suç sayılmasını istiyor

Tunus Parlamentosu önünde toplanan eylemciler, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın bir an önce onaylanması için gösteri yaptı.

Filistin ve Tunus bayrağı taşıyan göstericiler, "Halk normalleşmenin (İsrail ile) suç sayılmasını istiyor", "Siyonistlerle normalleşmeye hayır", "Direniş, direniş, uzlaşma yok direniş" sloganları attı.

Girişim üyelerinden Gassan Bin Halife, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistin ve Filistin halkı için, şehitlerimiz için ve Gazze toraklarında direnenler için bu Meclis önünde toplandık. Tüm özgür ve onurlu insanlar gibi Filistin'in arkasında olduğumuzu haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Normalleşmeyi suç sayan yasa çıkana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Bin Halife, "Meclisteki milletvekillerine hatırlatmak isteriz, hakikatten yana ve bu milli talepten yana olduğunuz sürece biz de yanınızdayız." diye konuştu.

TUNUS MECLİSİ, İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYİ SUÇ SAYAN YASA TASARISI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI



Tunus Parlamentosu, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısına göre, normalleşme suçunu işleyenlerin 2 ila 5 yıl hapis, 10 bin ile 100 bin Tunus dinarı (3200-32000 dolar) arasında da para cezasına çarptırılmalarını öngören yasanın görüşülmesi için 17 Ekim'de olağanüstü toplanmıştı.

Tunus Halk Meclisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı İbrahim Buderbale'nin çağrısı üzerine, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının acilen değerlendirilmesi için Meclis Haklar ve Özgürlükler Komitesine gönderilmesi kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Filistin'de yaşanan gelişmelerin ardından yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında 97 milletvekilinin İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının acilen değerlendirilmesi için imza attığı" duyurulmuştu.

Mecliste 30 Ekim'de yasanın görüşülmesi için düzenlenecek oturumun ertelenmesi üzerine, Parlamento önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.