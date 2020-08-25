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Dünya

Tunus'ta kurulamayan kabine için güven oylaması yapılacak

Tunus'Ta hükümeti kurmakla görevlendirilen el-Meşişi'nin sunduğu liste 1 Eylül'de oylanacak.

AA25 Ağustos 2020 Salı 18:30 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:30
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Tunus Meclisi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin sunduğu kabine için güven oylamasını 1 Eylül'de yapmasına karar verildi.

Tunus Meclis Ofisi üyesi ve Nahda Hareketi Partisi milletvekillerinden Usame es-Sagir, Meclis Ofisinde gerçekleştirilen toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, parlamentodaki blokların, Meşişi hükümetine güven oylaması için 1 Eylül'de oturum düzenlenmesi konusunda anlaştığını belirtti.

Oturuma milletvekillerinin katılımı önündeki prosedürlerin kolaylaştırılacağı ve tüm blokların bütün üyeleriyle beraber hazır bulunmasının sağlanacağını kaydeden Sagir, bloklara birbirleriyle ve ortaklarıyla istişare fırsatı verileceğini aktardı.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, 25 bakan 3 devlet katibinin yer aldığı yeni bağımsız teknokrat hükümet oluşturduğunu açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.

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