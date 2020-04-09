Tunus'ta milletvekillerine terör saldırısı tehdidine soruşturma talebi

AA 09 Nisan 2020 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:02

Tunus Meclis Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekillerine yönelik terör tehditlerinin soruşturulması ve parlamenterlerin korunması için güvenlik makamlarına çağrıda bulundu.

Terör saldırısı tehdidine maruz kalan Halk Hareketi Genel Sekreteri Milletvekili Zuheyr el-Mağzavi ve Demokratik Akım Milletvekili Samiye Hamuda Abbu'nun yanlarında olduklarını belirten Meclis Başkanlığı, söz konusu tehditlerin "halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında birlik olmaya çalıştığı sırada dikkati dağıtmayı hedeflediğini" ifade etti.

Öte yandan, Halk Hareketi Milletvekili Salim el-Ebyad, Tunus resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinden kendisine yönelik bir terör saldırısı tehdidi olduğu konusunda bilgi verildiğini söyledi.

Ebyad, telefonda görüştüğü İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'nin de "ulusal nitelikte bazı siyasi şahsiyetlere yönelik terör saldırısı tehdidini" paylaştığını aktardı. Milletvekili, güvenlik birimlerinin gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Parti de yayımladığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter İsam eş-Şabi'nin güvenlik birimleri tarafından kendisine yönelik bir terör saldırısı tehdidine ilişkin bilgilendirildiğini kaydetti.

"Arap Baharı" olarak adlandırılan dönem sonrası çalkantılı bir geçiş sürecinde ilerleyen Tunus'ta 2013'te işlenen üst düzey siyasi suikastlar ülke siyasetinin tüm gündemini değiştirerek dönemin hükümetinin istifasına yol açmıştı.