İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7671
  • EURO
    7,3719
  • ALTIN
    360.466
  • BIST100
    94297
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus'ta milletvekillerine terör saldırısı tehdidine soruşturma talebi
Dünya

Tunus'ta milletvekillerine terör saldırısı tehdidine soruşturma talebi

Tunus'ta milletvekillerinin de aralarında yer aldığı siyasilere yönelik terör saldırısı tehditlerinin araştırılması için Meclis Başkanlığı, soruşturma açılmasını istedi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:02
ABONE OL

Tunus Meclis Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekillerine yönelik terör tehditlerinin soruşturulması ve parlamenterlerin korunması için güvenlik makamlarına çağrıda bulundu.

Terör saldırısı tehdidine maruz kalan Halk Hareketi Genel Sekreteri Milletvekili Zuheyr el-Mağzavi ve Demokratik Akım Milletvekili Samiye Hamuda Abbu'nun yanlarında olduklarını belirten Meclis Başkanlığı, söz konusu tehditlerin "halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında birlik olmaya çalıştığı sırada dikkati dağıtmayı hedeflediğini" ifade etti.

Öte yandan, Halk Hareketi Milletvekili Salim el-Ebyad, Tunus resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinden kendisine yönelik bir terör saldırısı tehdidi olduğu konusunda bilgi verildiğini söyledi.

Ebyad, telefonda görüştüğü İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'nin de "ulusal nitelikte bazı siyasi şahsiyetlere yönelik terör saldırısı tehdidini" paylaştığını aktardı. Milletvekili, güvenlik birimlerinin gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Parti de yayımladığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter İsam eş-Şabi'nin güvenlik birimleri tarafından kendisine yönelik bir terör saldırısı tehdidine ilişkin bilgilendirildiğini kaydetti.

"Arap Baharı" olarak adlandırılan dönem sonrası çalkantılı bir geçiş sürecinde ilerleyen Tunus'ta 2013'te işlenen üst düzey siyasi suikastlar ülke siyasetinin tüm gündemini değiştirerek dönemin hükümetinin istifasına yol açmıştı.

Ayşe teyzeden Milli Dayanışma'ya destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!

ABD, Türkiye'den yardım istedi
ABD, Türkiye'den yardım istedi

ABD, Türkiye'den yardım istedi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.