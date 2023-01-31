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Dünya

Tunus'ta OHAL uzatıldı

Tunus'ta 2015 yılında yaşanan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 2023'ün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

AA31 Ocak 2023 Salı 23:09 - Güncelleme:
Tunus'ta OHAL uzatıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, OHAL, 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Tunus'ta son olarak OHAL, 30 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 1 ay süreyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

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