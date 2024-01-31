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Dünya

Tunus'ta OHAL'i uzatma kararı! 2024 sonuna kadar sürecek

Tunus Cumhurbaşkanlığı Muhafızları'na 2015'te düzenlenen saldırının ardından uygulanmaya başlanan olağanüstü hal (OHAL), 2024 yılI sonuna kadar uzatıldı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Tunus'ta OHAL'i uzatma kararı! 2024 sonuna kadar sürecek
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Tunus'ta, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 2015'te uygulanmaya başlayan OHAL, 31 Ocak 2024'ten başlayarak 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

OHAL, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

  • OHAL Uzatma
  • Muhafız Saldırısı
  • Tunus 2024

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