Tunus'ta siyasiler yeni başbakandan umutsuz

Tunus'ta Nahda, Tunus'un Kalbi, Onur Koalisyonu gibi çeşitli muhalif parti ve oluşumları barındıran Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden, Cumhurbaşkanı Said'in sürpriz bir şekilde Başbakan Necla Buden Ramazan'ı görevden alarak yerine Ahmed el-Haşşani'yi atamasına tepki geldi.

Muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başbakanın değişmeden önce eski hükümetin performansının değerlendirilmesi ve gelecek dönemde hükümetin çalışmalarının ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Bunların Necla Buden Ramazan'ın başbakan olduğunda yapılmadığı gibi yeni atamada da yapılmadığına işaret eden Şabi, ülkedeki mali sorunları ve vatandaşların sıkıntılarını sona erdirmek için köklü değişimler ve dışarıdan önce içeride uzlaşılar gerektiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra mali kaynaklara ulaşmak ve finansal sıkıntıların önüne geçmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmalar yapılması gerektiğini ekleyen Şabi, Merkez Bankası'nda hukuk sorumlusu olarak hayatını geçirmiş ve emekli olmuş Haşşani'nin ülkeyi en karanlık döneminde yönetmek için yetkin olmadığı yorumunda bulundu.

Tunus'ta laik ve sosyalist eğilimli Halk Hareketi Partisi yetkililerden eski bakan Muhammed el-Misilini de İFM radyosuna yaptığı açıklamada, Kays Said'in Haşşani'yi Başbakan olarak atamasının, net programlı siyasi hükümet kurulması taleplerine cevap vermediğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Said'in siyasetin Kartaca Sarayı'nın uzmanlığı olduğu, diğerlerinin ise yalnızca görevli olduğu yönündeki eski politikasını sürdürdüğünü" ekleyen Misilini, "Başbakan olarak insanlara hitap edebilen, programını açıklayan, parlamentoya gidip görüşlerini savunan, siyasi bir kişinin olmasını tercih ederdik." diye konuştu.

- YENİ BAŞBAKAN HAŞŞANİ OLDU



Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün sürpriz bir şekilde Başbakan Necla Buden Ramazan'ı görevden alarak yerine Ahmed el-Haşşani'yi atadı.

Haşşani, dün Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevi için Said'in huzurunda yemin etti.

Tunus Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Hukuk Fakültesinden mezun olan Haşşani, hukuk uzmanı ve emekli devlet adamıdır.

İş dünyasına yakın olan, siyaset sahnesinde pek yer almayan Haşşani, daha önce Maliye Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunurken, son olarak Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı.