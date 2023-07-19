Tunus'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Cenduba Valisi Samir Kuka, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi.

Yangının vilayete bağlı Tabarka kentindeki Malula ormanlık alanında yüksek sıcaklıktan dolayı dün başladığını belirten Kuka, "Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor, şimdiye kadar 8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının olduğu bölgeye yakın yerde oturan 3 aile ise tahliye edildi." dedi.

Yangının kontrol altına alınması için devletin ilgili tüm kurumlarının beraber çalıştığını vurgulayan Kuka, önceliklerinin bölgeye yakın yaşayan insanların zarar görmesini engellemek olduğunu kaydetti.

Geçen yıl ağustos ayında Cenduba vilayetine bağlı ortalık bölgede çıkan yangınlarda 450 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

TUNUS'TA SICAKLIK 50 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKTI



Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, 9 Temmuz Pazar günü güneydeki Tuzer kentinde hava sıcaklığının gölgede 48,9, güneşte ise 57,3 dereceye ulaştığı kaydedilmişti

Ülkede, "benzeri görülmemiş" sıcak hava dalgasına tanık olunduğu vurgulanan açıklamada, temmuz ayının ilk günlerinde ortalama sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği belirtilmişti.