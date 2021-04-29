Tunus'tan Filistin'e destek açıklaması

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 04:50 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 04:50

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, ülkesinin Doğu Kudüs'te İsrailli aşırı grupların kışkırtması sonucu şiddet olaylarına maruz kalan kardeş Filistin halkıyla dayanışma halinde olduğunu söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cerendi, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki'yle telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Cerendi, Filistin halkının meşru haklarını geri alması için yürüttüğü yasal mücadeleye, Tunus'un değişmez destekleyen tavrının devam ettiğini ve ülkesinin Doğu Kudüs'te İsrailli aşırı grupların kışkırtması sonucu şiddete maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma halinde olduğunu dile getirdi.

İki bakan, Kudüs kentinin ve işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve hukuki yapısına saygı duyulması ve bu tarihi haksızlığa ivedilikle son verilmesinin önemini vurguladı.

Filistin halkının maruz kaldığı saldırıların ve ihlallerin durdurulması ve halka himaye sağlanması konularına da değinen iki dışişleri bakanı, bunun için BM Güvenlik Konseyi ile bölgesel ve uluslararası örgütlerde diplomatik çalışmalar yapılmasının yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İsrail polisi, ramazanın başlamasıyla Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren buna tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi ramazanın ilk 11 gününde Filistinlilere müdahale etmişti.

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler, 26 Nisan'da Şam Kapısı'ndaki barikatları kaldırmıştı.

