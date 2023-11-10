Tunus'tan İsrail protestosu

Başkent Tunus'ta yer alan Fetih Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler Fransız Büyükelçiliğine yürüdü.

Habib Burgiba Caddesi'ndeki Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Fransa'nın İsrail'e destek vermesini protesto etti.

"Soykırıma son verin", "Katil İsrail", "Sömürgeci ve Siyonist destekçisi Fransa" sloganları atan göstericiler, Filistin'e destek mesajları yazılı dövizler taşıdı.

Göstericilerden Muaz Ukaşe, AA muhabirine şunları söyledi:



"Burada toplanan ve Filistin'e destek veren göstericiler Tunus halkının temsilcileri. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. Bu bize, İsrail'e karşı fikirlerinin yavaş yavaş değiştiğini gösteriyor.



Ayrıca bu savaş sırasında İsrail ile normalleşmenin olamayacağı tamamen ortaya çıktı ve bu fikir çöktü. Filistin için direnişten başka yol kalmadı."



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.