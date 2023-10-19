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Dünya

Tunus'tan İsrail'in Gazze saldırılarına protesto

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Tunus'ta protesto edildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
Tunus'tan İsrail'in Gazze saldırılarına protesto
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Tunus'ta protesto edildi.

Başkent Tunus'taki Fransız büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in yanı sıra Gazze saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle Fransa'ya tepki gösterdi.

Filistin ve Tunus bayrağı taşıyan göstericiler, "Siyonist düşmanın dostu Fransa", "Fransız Büyükelçisi sınır dışı edilsin", "Halk Fransız Büyükelçisi'ni istemiyor", "Kanımız, canımız Filistin'e feda olsun" sloganları attı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden 50 yaşındaki Habib Bin İbrahim, "Fransa'nın Filistin'deki kardeşlerimize yönelik saldırılara katıldığını düşündüğümüz için 3 gündür Fransa Büyükelçiliği önünde gösteri düzenliyoruz. Fransa'nın Filistinlilere yönelik saldırıları desteklemesine karşı olduğumuz mesajını tüm dünyaya vermek istiyoruz." dedi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı büyükelçilik önünde herhangi bir arbede yaşanmadı.

Emniyet mensupları, göstericilerin Habib Burgiba Caddesi'ndeki Tunus Şehir Tiyatrosu önünde protestolarına devam etmelerine izin verdi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini 17 Ekim'de bombalamasının ardından aynı gece sokaklara dökülen binlerce Tunuslu, İsrail'in saldırılarını protesto etmişti.

Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Amerika ve Fransa Siyonist saldırının ortakları", "Katil Macron" sloganları atmış ve Fransa'nın Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi istemişti.

Gösteriler dün de ülke çapında binlerce üniversite ve lise öğrencisinin katılımıyla sürmüştü.

Tunus'un ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Fransa ve ABD, Siyonist düşmanla ortak", "ABD'nin Arap sularında ne işi var", "Katil Biden, Gazze'den elini çek" sloganları atmıştı.

Filistin'e destek gösterilerinin devam ettiği Tunus'ta Fransa ve ABD büyükelçilikleri önünde yoğun güvenlik önlemleri 24 saat boyunca devam ediyor.

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