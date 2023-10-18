Tunus'tan İsrail'in saldırılarına göz yuman ABD'ye tepki: Katil Biden, Gazze'den elini çek

Tunus'ta sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından başkentin Buheyra semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail'i, Fransa'yı ve ABD'yi, "Fransa ve ABD, Siyonist düşmanla ortak", "ABD'nin Arap sularında ne işi var", "Katil Biden, Gazze'den elini çek" sloganları ile protesto etti.

Bazı siyasilerin de destek verdiği eylem yoğun güvenlik önlemleri altında sona erdi.

İsrail'in dün Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından gece sokaklara dökülen binlerce Tunuslu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmişti.

"AMERİKA VE FRANSA SİYONİST SALDIRININ ORTAKLARI"



Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Amerika ve Fransa Siyonist saldırının ortakları", "Katil Macron" sloganları atmış ve Fransa'nın Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısı yapılmıştı.



Tunus genelinde binlerce üniversite ve lise öğrencisi de bugün İsrail'i protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.