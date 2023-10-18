İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0169
  • EURO
    29,5979
  • ALTIN
    1762.65
  • BIST100
    7851.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus'tan İsrail'in saldırılarına göz yuman ABD'ye tepki: Katil Biden, Gazze'den elini çek
Dünya

Tunus'tan İsrail'in saldırılarına göz yuman ABD'ye tepki: Katil Biden, Gazze'den elini çek

Tunuslular, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamını, “Fransa ve ABD, Siyonist düşmanla ortak”, “ABD'nin Arap sularında ne işi var”, “Katil Biden, Gazze'den elini çek” sloganlarıyla ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Tunus'tan İsrail'in saldırılarına göz yuman ABD'ye tepki: Katil Biden, Gazze'den elini çek
ABONE OL

Tunus'ta sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından başkentin Buheyra semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail'i, Fransa'yı ve ABD'yi, "Fransa ve ABD, Siyonist düşmanla ortak", "ABD'nin Arap sularında ne işi var", "Katil Biden, Gazze'den elini çek" sloganları ile protesto etti.

Bazı siyasilerin de destek verdiği eylem yoğun güvenlik önlemleri altında sona erdi.

İsrail'in dün Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından gece sokaklara dökülen binlerce Tunuslu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmişti.

"AMERİKA VE FRANSA SİYONİST SALDIRININ ORTAKLARI"

Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Amerika ve Fransa Siyonist saldırının ortakları", "Katil Macron" sloganları atmış ve Fransa'nın Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısı yapılmıştı.

Tunus genelinde binlerce üniversite ve lise öğrencisi de bugün İsrail'i protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

  • Tunus
  • protesto
  • İsrail-Filistin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.