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Dünya

Tunus'tan Libya'daki siyasi krize ''çözüm'' çağrısı

Tunus, Libya'daki taraflar arasında yaşanan krize siyasi bir çözüm bulunmasının gerekliliği çağrısını yineledi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 02:20 - Güncelleme:
Tunus'tan Libya'daki siyasi krize ''çözüm'' çağrısı
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Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily'yi Bakanlıkta kabul etti.

Bakan Ammar, görüşme sırasında ülkesinin Libya'daki taraflar arasında siyasi bir çözüm bulunmasının gerekliliği çağrısında bulunan tutumunu yineledi.

Ammar, ülkesinin Libyalı aktörler arasındaki görüşlerin yakınlaştırılmasına yönelik uluslararası çabaları desteklediğini vurguladı.

Bakan Ammar, zorlukların üstesinden gelmek ve seçimlerin düzenlenmesi ile kalıcı ve birleşik kurumların kurulmasına olanak sağlayacak fikir birliğine varmak amacıyla Tunus'un BM misyonuyla işbirliği ve koordinasyonunu artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

UNSMIL Başkanı Bathily de Tunus'un Libya krizinin başlangıcından bu yana aktif rolüne dikkati çekti.

Bathily, ilerleyen zamanda işbirliğini daha da geliştirme, Libya halkının ve bölgedeki tüm halkların güvenlik, istikrar ve kalkınma arzularına cevap verecek şekilde Libya'daki siyasi süreci ilerletme arzusunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları, 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından onaylanan seçim kanunlarının BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'e sunulduğunu duyurmuştu.

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