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'Tunus'un tecrübesini akamete uğratmaya çalışıyorlar'

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, pek çok ülke liderinin Tunus tecrübesini akamete uğratmak için çalıştığını söyledi.

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Hareketin seçim kampanyası kapsamında Kafsa'da halka seslenen Gannuşi, Nahda Hareketi'nin, ülkede değişimin başarılı olmasına kararlı olduğunu, bu nedenle cumhurbaşkanlığı adaylığını ciddiye aldığını ve Abdulfettah Moro'yu aday gösterdiğini ifade etti.

Tunus halkının yaşadığı refah halinin kıskanıldığını belirten Gannuşi, "Pek çok ülke lideri bir hastalık olarak gördükleri demokrasi ve özgürlüğün kendi ülkelerine bulaşmasından endişe ediyor ve bu nedenle Tunus tecrübesinin akamete uğraması için çalışıyor." dedi. Gannuşi, konuşmasında hangi ülkeleri kastettiğiyle ilgili bilgi vermedi.

Partinin cumhurbaşkanı adayı olarak Abdulfettah Moro'yu göstermesi konusuna da değinen Gannuşi, partinin, ciddiyetsiz adaylıklarla Tunus'un geleceğiyle oynamasının mümkün olmadığını kaydetti. Gannuşi, Moro'nun, Tunus'un cumhurbaşkanı olacağını ve Nahda'nın da bunun için çalışacağını vurguladı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine, kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

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