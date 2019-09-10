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Türbülansa giren uçak acil iniş yaptı: 8 yaralı

Eurowings Hava Yolları’na ait Airbus A 319 tipi uçağının türbülansa giren sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldığı ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

  • İHA
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Eurowings Hava Yolları’na ait Airbus A 319 tipi bir yolcu uçağı İtalya’nın Lamezia Terme kentinden Berlin'e uçarken türbülansa girdi. Uçak, Almanya’nın Berlin Tegel Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta, 1’i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi.
 
Eurowings sözcüsü yaptığı açıklamada, “Berlin'e inmeden yaklaşık 20 dakika önce, uçağın kaptanı kapalı bir bulut oluşumunu gördü ve yolcuları uyararak acil iniş izni istedi. Ayrıca, mürettebat tarafından Almanca ve İngilizce olarak bir açıklama yapıldı. Uçak, tehlikeye atılmadı ve güvenli bir şekilde piste indirildi" dedi.
 
Türbülans sırasında, yolculardan birinin parmağının kırıldı, diğeri ise başından yaralandı. Diğer yolcuların ise omurga ve boyun bölgesindeki ağrıdan şikayetçi oldukları ifade edildi. Yaralıların beşinin yolcu, diğer üç kişinin ise mürettebat olduğu belirtilirken, iniş sırasında hasar gören uçak bakıma alındı.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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