Dünya

Turizm cenneti Avustralya'da alarm! Onlarca plaj kapatıldı

Turizm cenneti Avustralya'da art arda yaşanan köpek balığı saldırıları sonrası onlarca plaj tedbir amaçlı kaldırıldı.

20 Ocak 2026 Salı 09:53
Turizm cenneti Avustralya'da alarm! Onlarca plaj kapatıldı
Avustralya kıyılarında son iki günde yaşanan dört köpek balığı saldırısının ardından onlarca plaja giriş tedbir amaçlı yasaklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, dün iki çocuğun köpek balığı saldırısına uğramasının ardından, New South Wales (NSW) eyaletindeki Sydney kenti ve çevresinde iki kişi daha saldırıya uğradı.

Sydney'in Manly bölgesinde 20'li yaşlarında bir erkeğe plajda sörf yaptığı sırada köpek balığı saldırdı.

Bacağından ağır yaralanan sörfçü, tedavi altına alındı.

Point Plomer bölgesinde de 39 yaşındaki bir erkek, köpek balığının sörf tahtasını ısırması sonucu hafif yaralandı.

Son 48 saatte yaşanan saldırıların ardından Sydney ve çevresindeki bölgelerde onlarca plaj ikinci bir duyuruya kadar tedbir amaçlı kapatıldı.

Yetkililer, kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağışların denize yoğun akıntı taşıdığını, bunun da köpek balıklarını kıyıya çekebileceğini belirterek, vatandaşlara plajlardan uzak durmaları ve uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Sydney'de dün köpek balıkları 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa saldırmış, çocuklardan biri yoğun bakıma kaldırılmıştı.

