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Dünya

Türk aileye ırkçı saldırı! Baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları hastanelik oldu

Almanya'nın Lübeck kentinde Türk aileye ırkçı saldırı yapıldı. Alman çiftin biber gazlı saldırısında, Türk baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları hastanelik oldu.

AA6 Temmuz 2021 Salı 00:55 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 00:57
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Lübeck Emiyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz'da kent merkezi yakınlarında Mühlentor Meydanı'nda yaşanan olayda, 4 kişilik Türk ailesi ile bir Alman çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 51 yaşındaki kişinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan 45 yaşındaki Türk baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları etkilendi.

Baba ve çocukları daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Tutuklama için sebep bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldılar

Ayrıca, saldırgan ve eşinin, göz yaşartıcı gazın yanı sıra yasak olan bazı silahlar taşıdığı belirlendi.

Silahlara el koyan polis, 51 yaşındaki saldırgan hakkında yaralama ve silah yasasını ihlalden soruşturma başlattı.

Çift karakola götürüldü ancak tutuklamak için sebep bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Polis, olayın yabancı düşmanlığı olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğunu açıkladı.

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