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Dünya

Türk asıllı siyasetçiyi tehdit etmişti... Cezası belli oldu

İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel'i ölümle tehdit eden kişinin para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:13
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Göteborg Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki kişiye 5 bin kron (yaklaşık 493 avro) ceza verildiği belirtilerek, paranın Yüksel'e tazminat olarak ödenmesine hükmedildiği bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Yüksel, söz konusu kişinin mahkemede pişmanlık duymasından dolayı cezasında indirim yapıldığını söyledi.

Yüksel, "İsveç devlet televizyonu SVT'de bir haberim yayınlandıktan sonra bir kişiden ölüm tehdidi aldım ve polise ihbarda bulundum. Olay mahkemeye taşındıktan sonra, zanlı cezalandırılarak bana 5 bin kron ödemesine karar verildi. Ben de bu parayı Göteborg'da yapılan cami inşaatına bağışlayacağım." ifadelerini kullandı.

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