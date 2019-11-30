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Türk asıllı siyasi parti başkanı aşırı sağcıların hedefinde

İsveç'te, 4 ay önce göçmenleri temsil etmek üzere Farklı Renkler Partisi'ni kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcıların sözlü ve yazılı tacizine maruz kaldığını söyledi.

  • AA
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Farklı Renkler Partisi'ni kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği toplantıda partisi hakkında bilgi verdi.
 
Mikail Yüksel, partisinin adının İsveç kamuoyunda duyulmasının ardından özellikle aşırı sağcı basının hedefi haline geldiğini söyledi. Yüksel, "Müslüman ve Türk kimliğimden dolayı aşırı sağcı ve ırkçı görüşte olanlar, Türkiye karşıtları benden rahatsız oldu" dedi.
 
Yüksel, aşırı sağcı medyada kendisi hakkında birçok olumsuz haber yapıldığını belirtti.
 
"Sosyal medyada birçok ırkçı görüşlü kişi tarafından yazılı ve sözlü hakarete uğradım."
 
"İslamofobi'nin suç sayılmasını istiyoruz"
 
Partisinin İsveç Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı seçime katılma başvurusunun oylandığını vurgulayan Yüksel, "İlk hedefimiz önümüzdeki dönem genel ve yerel seçimlere katılmak. İslamofobi'nin suç sayılmasını istiyoruz. Müslümanların azınlık olarak anayasada tanınmasını istiyoruz" dedi.
 
Yüksel, Türkiye karşıtlarının ülke siyasetinde kolayca yer bulabildiğini söyleyerek, şunları anlattı:
 
"İsveç'te 9 Eylül 2018'de yapılan genel seçimler için Liberal Merkez Partisi'nden Göteborg kenti birinci sıra milletvekili adayıydım. Seçimler öncesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde konuşmadığım gerekçesiyle partiden ihraç edildim."

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