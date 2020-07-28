İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9397
  • EURO
    8,1367
  • ALTIN
    429.99
  • BIST100
    1180.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk askeri Azerbaycan'da! Dev tatbikat başlıyor: Dosta güven, düşmana gözdağı
Dünya

Türk askeri Azerbaycan'da! Dev tatbikat başlıyor: Dosta güven, düşmana gözdağı

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Bakü'ye geldi.

AA28 Temmuz 2020 Salı 13:12 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 15:02
ABONE OL

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Bakü'ye gelen Türk askerleri törenle karşılandı. Törenin ardından askerler Bakü'deki askeri birliklere yerleştirildi.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.