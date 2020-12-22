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Dünya

Türk askeri Çin'de gündem oldu: Çok cesurca davrandı

Çin'de polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına yardım eden Türk askeri yetkilinin hareketi takdir edildi.

AA22 Aralık 2020 Salı 17:52 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 18:07
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Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Çongçing kentinin Yücong bölgesine bağlı Hongyadong semtinde geçen hafta polisin peşinde olduğu bir zanlı kaçarken bir "yabancı" tarafından çelme takılarak yere düşürüldü.

Yere düşen zanlı polisler tarafından yakalandı.

Polisin zanlıyı yakalanmasına yardım eden "yabancı"nın, çalışma ziyareti dolayısıyla orada bulunan ve Pekin Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu ortaya çıktı.

- "ÇOK CESURCA DAVRANDI"

Haberlerde, olayın görgü tanıklarının Albay Alkan'ı öven ifadelerine yer verildi.

Tanıklar, Albay Alkan'a yönelik "O çok hızlı tepki gösterdi ve çok cesurca davrandı." ifadesini kullandı.

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