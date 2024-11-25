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Dünya

Türk askeri eğitti! Dost ülkenin ordusuna destek

Türk askeri, Kosovalı askerlere 'Sarp Silah Sistemi' eğitimi verdi. ASELSAN tarafından üretilen sistemin güvenli ve etkin kullanımına yönelik paylaşımda bulunulduğu ifade edildi.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 13:32 - Güncelleme:
Türk askeri eğitti! Dost ülkenin ordusuna destek
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine "Sarp Silah Sistemi"nin güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.

FSK'nin sosyal medya hesabından, ASELSAN tarafından üretilen sistemin güvenli ve etkin kullanımına yönelik Türk askerleri tarafından verilen teorik ve pratik eğitimle ilgili paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri eğitmenlerinin, FSK askerlerinin mesleki kapasitesinin geliştirilmesine değerli katkılarda bulunduğu belirtildi.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

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