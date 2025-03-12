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Dünya

Türk askeri, Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'nda iftar verdi

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığının konuşlandığı Prizren şehrinde bulunan Sultan Murat Kışlası'nda, iftar programı düzenlendi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 08:07 - Güncelleme:
Türk askeri, Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'nda iftar verdi
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İftara, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam'ın yanı sıra belediye başkanları, Kosova'daki Türk kurum ve kuruluş temsilcileriyle Türk askerleri ve davetliler katıldı.

Albay Sağlam, iftarın ardından ramazan ayının değerlerine ilişkin bir konuşma yaparak, davetlilerin ramazan ayını kutladı.

Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlu Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

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