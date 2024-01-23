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Dünya

Türk askerinden Kosova askerlerine ''HARR 66'' lav silahı eğitimi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine yönelik bir haftalık 'HARR 66' lav silahı eğitimi verildi.

AA23 Ocak 2024 Salı 15:25 - Güncelleme:
Türk askerinden Kosova askerlerine ''HARR 66'' lav silahı eğitimi
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FSK tarafından paylaşılan açıklamada, Kosova Güvenlik Gücü ile Türk ordusu arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen bir haftalık eğitimde, FSK askerlerinin muharebe kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel ile FSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Başkanı Albay Valdet Berisha'nın da katılımıyla gerçekleştirilen eğitimin son gününde, askerlerin edindiği becerileri test etmek için gerçek atışlar yaptığı kaydedildi.

Eğitimin, "HARR 66" lav silahı kullanımıyla ilgili olduğu bildirildi.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

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