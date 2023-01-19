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Dünya

''Türk askerinin ülkemizdeki varlığı bizim için tek güvencedir''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınır hattında incelemelerde bulundu.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
''Türk askerinin ülkemizdeki varlığı bizim için tek güvencedir''
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Lefkoşa'nın Küçükkaymaklı bölgesinden başlayarak Metehan Sınır Kapısı'na kadar olan sınırdaki askeri noktaları ziyaret etti.

Bakan Ertuğruloğlu'na, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu eşlik etti.

Sınırda görev yapan birlik komutanları da Tahsin Ertuğruloğlu'na bilgi verdi.

Ertuğruloğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın etkin caydırıcı gücü sayesinde güven içindedir. Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı, Kıbrıs Türk halkı için tek güvencedir." ifadelerini kullandı.

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