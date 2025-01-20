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Dünya

Türk bayrağı göndere çekildi: Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu Türk bayrağının göndere çekilmesiyle 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçti.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Türk bayrağı göndere çekildi: Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı

HABERİN
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Suriye'de 2012'de iç savaş sırasında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı.

Suriye'nin Halep kentindeki Muhafaza semtinde bulunan Halep Başkonsolosluğu'nun açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda yapılan törende, Türk bayrağı göndere çekilirken, 12 yıl aradan sonra diplomatik faaliyetler de yeniden başladı.

Açılış, Halepliler tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Konsolosluğun bulunduğu mahallenin sakinleri, açılışı tekbir getirerek ve zılgıtlarla kutladı.

- ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ DE 14 ARALIK'TA FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLAMIŞTI

2012'de faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık 2024'de faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş, ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

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