  • Türk bayrağına alçak saldırı! Paşinyan'dan sert tepki
Türk bayrağına alçak saldırı! Paşinyan'dan sert tepki

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı. Saldırıyı 'sorumsuz ve kabul edilemez' bulduğunu ifade eden Paşinyan, komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

AA24 Nisan 2026 Cuma 07:06
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağının yakılmasını "provokasyon" olarak nitelendirerek bu eylemi kınadı.

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesini kınadı ve bu eylemi, "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan da Armenpress'e yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Paşinyan: Konuyu kapatıyoruz

Paşinyan'dan Putin'in isteğine ret

Paşinyan: Değiştirilmesi gerek

