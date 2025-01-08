İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3765
  • EURO
    36,6164
  • ALTIN
    3017.14
  • BIST100
    9950.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk çocuğa faşist saldırı! SYRIZA'dan hükümete tepki
Dünya

Türk çocuğa faşist saldırı! SYRIZA'dan hükümete tepki

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde 10 yaşında bir çocuğa ırkçı grup tarafından saldırıda bulunuldu. Yunanistan'ın muhalefet partisi SYRIZA ise hükümeti aşırı sağcı gruplara göz yummakla suçladı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 08:25 - Güncelleme:
Türk çocuğa faşist saldırı! SYRIZA'dan hükümete tepki
ABONE OL

Yunanistan'da muhalefet partilerinden Radikal Sol İttifak (SYRIZA), hükümetin aşırı sağcı gruplara karşı yeterli önlem almadığını ileri sürdü.

SYRIZA, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde 10 yaşında bir çocuğun, aşırı sağcı bir grup tarafından tehdit edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin aşırı sağcı gruplara karşı yeterli önlem almadığı belirtildi.

Tehdit görüntülerinin "şok edici" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hitler hayranı bu grupların hükümetin sessizliği ve hoşgörüsü sayesinde cesaret buldukları görülmektedir. Bu tür eylemler toplumumuzun değerleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, aşırı sağcıların köşeye sıkıştırdığı 10 yaşındaki çocuğu "Yaşasın Kasidiaris" diye slogan atmaya zorladığı görülüyor.

Yunan Mahkemesi, Ekim 2020'de "suç örgütü" olduğu gerekçesiyle aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin kapatılmasına karar vermiş, partinin milletvekili İlias Kasidiaris de suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyeliğinden hüküm giymişti.

Türkiye'nin 2 bin km'lik füze hamlesi panikletti: Türkler için türünün ilk örneği

Yunan basınından çarpıcı itiraf

Komşuda "Askeri dengeler değişiyor" korkusu! Türk MQ-9 Reaper geliyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.