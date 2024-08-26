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Dünya

''Türk çocuklarını katlettik''... 50 yıl sonra Rum tarafından gelen itiraf

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri eski Bakanı Markulli, 50 yıl önce EOKA'nın Kıbrıs Türklerini acımasızca katlettiğini itiraf etti. Markulli aldığı tepkiler üzerine Rumların katlettiği Türklerin fotoğrafını 'kapak fotoğrafı' yaptı.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 08:00 - Güncelleme:
''Türk çocuklarını katlettik''... 50 yıl sonra Rum tarafından gelen itiraf
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Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te EOKA tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde Kıbrıs Türklerine karşı korkunç bir katliam gerçekleştirildi.

"TÜRK ÇOCUKLARINI KATLETTİK"... 50 YIL SONRA RUM TARAFINDAN GELEN İTİRAF

Katliamda en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 sivil Türk öldürülüp topla mezara gömüldü. Katliamın üzerinden tam 50 yıl geçtikten sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli'den itiraf geldi.

"KİMSE CEZALANDIRILMADI"

Sosyal medya hesabından Rumların katliam yaptığı Muratağa İlkokulu öğrencilerinin son fotoğrafını paylaşan Markulli "Tüm çocuklar EOKA – B tarafından öldürüldü' dedi. Rum yönetiminin katliamın faillerinin bilimesine rağmen cezalandırılmayıp korunduğunu belirten Markulli, "Bu fotoğraftaki tüm çocuklar 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA B suçluları tarafından öldürüldü. Katiller daha iyi bilinse de, çıkacak hiç kimse adalete teslim edilmedi. Bu iğrenç suçlar için kimse cezalandırılmadı! Üzgünüm sevgili çocuklarım, tapılan masum yaratıklar, hayatınızın ipini ani ve vahşice kestiğim için."

"ÖLDÜRÜP YAKTILAR'

Markulli'nin paylaşımının altına yapılan yorumlar da yine itiraf niteliğindeydi. Anthi Charalambous adındaki Rum, 'Türk erkekler esir alındı. Sonrasında kadın, kız, erkek çocuklara her gün tecavüz edildi' dedi. Sotia Adamidou'nun ise 'Sonunda şahit bırakmamak ve korktukları için bütün kadınları, çocukları ve yaşlıları bir tarlaya toplayıp öldürüp yaktılar' dedi. Markulli aldığı tepkiler üzerine Rumların katlettiği Türklerin fotoğrafını 'kapak fotoğrafı' yaptı.

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