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Dünya

Türk devletinden milli marşın değiştirilmesi kararı! Parlamentoya sunulacak

Kırgızistan milli marşın değiştirilmesi konusunda adımlarını hızlandırmaya başladı. Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev, yeni milli marş konusunda halkın görüşünün alınmasının gerektiğini belirtti.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Türk devletinden milli marşın değiştirilmesi kararı! Parlamentoya sunulacak
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Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, yeni milli marş konusunda halkın görüşünün alınmasının gerektiğini belirtti.

Şakiyev, Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu Başkanı Melis Murataliyev ile milli marşın değiştirilmesi konusunda toplantı düzenledi.

Milli marşın değiştirilmesi konusunda kamuoyunun katılımının sağlanmasının gerektiğini dile getiren Şakiyev, "Aynı şekilde bu konuya tüm vatandaşlar katılmalı ve hiç kimse yeni bir marşın metnini ve melodisini önerme fırsatından mahrum bırakılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Şakiyev, milli marşın ülkeyi yüceltmesi, insanlara ilham vermesi, kalkınmaya ve ilerlemeye teşvik etmesinin gerektiğini vurgulayarak, önerilen seçeneklerden en iyilerinin özel komisyon tarafından seçilmesi ve değerlendirilmek üzere parlamentoya sunulmasının gerektiğini söyledi.

Kasmambetov da ülkedeki reformlara uygun olarak yeni bir milli marşın yazılmasının gerektiğini belirterek, "Kırgızistan'ın kalkınması yolunda tüm sektörlerde aktif çalışmalar sürüyor. Devletimiz açısından önemli olan büyük projeler hızla hayata geçiriliyor, kamuoyunun geleceğe güveni artıyor. Bu bakımdan yeni yönümüzü, atılan adımları yansıtacak bir marşı seçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Maksutov da milli marşla ilgili Kırgızistan Yazarlar ve Besteciler Birliği liderliğindeki uzman dernekler ve uzmanlarla özel toplantılar düzenleyeceklerini dile getirdi.

- CUMHURBAŞKANI'NDAN DESTEK

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Şakiyev'in bu girişimini destekleyerek ülkenin gençlerin ve gelecek nesillerin ruhunu güçlendirecek milli marşa ihtiyacının olduğunu vurgulamıştı.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin milli marşı 18 Aralık 1992'de kabul edilmişti. Sözleri Jalil Sadıkov ve Şabdanbek Kuluyev'e ait marşı Nasır Davlesov ve Kalıy Moldobasanov bestelemişti.

Yılbaşında tasarımı değiştirilen ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınları düzleştirilmiş ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısı çoğaltılmıştı.

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