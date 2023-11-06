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Dünya

Türk devletleri gücünü birleştiriyor! ''Yeni birlik'' geliyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, bölge ülkeleri haber ajanslarının yeni ittifak kuracağını belirterek, dezenformasyon ve yalan haberlere karşı ortak mücadele edileceğini söyledi.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Türk devletleri gücünü birleştiriyor! ''Yeni birlik'' geliyor
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Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'da düzenlediği Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi'nin açılışında konuşan Ömüraliyev, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin bölgenin barış ve kalkınması için büyük önem taşıdığını belirtti.

TÜRK DEVLETLERİ GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRİYOR

Bugünün tarihi bir gün olduğuna ve stratejik bir adımın atıldığına işaret eden Ömüraliyev, Türk haber ajansları arasında birliğin kurulması için imza atacaklarını bildirdi.

Ömüraliyev, "Güçlerimizi birleştirerek yalan haberlerle mücadele etmeli, kamuoyunun önüne doğru bilgiyi ulaştırmalıyız. Bu doğrultuda ortak hareket çok önemli." ifadesini kullandı.

Teması, "Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" olan zirvede, "Türk Dünyasında Ajans Haberciliğinin Yeni Gündemleri" ve "Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu: Yeni İş Birliği Alanları" başlıklı paneller düzenlenecek.

Zirve sonunda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan'dan Qazcontent arasında birlik anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

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