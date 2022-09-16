Türk Devletleri Teşkilatı'ndan acil ateşkes çağrısı

TDT yaptığı yazılı açıklamada, Kırgız-Tacik devlet sınırında devam eden silahlı çatışmalardan büyük endişe duyulduğunu belirterek, "acil bir ateşkes ve anlaşmazlıkların bir müzakere masası etrafında siyasi ve diplomatik yollarla" çözülmesi çağrısında bulundu.

TDT, sivillere ve devlet okulları da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik ağır askeri silahların kullanıldığı saldırıyı kınayarak, hadisenin kontrol altına alınması ve mevcut barışçıl yollarla gerilimin azaltılmasını teminen azami itidal çerçevesinde ivedi adımlar atılması çağrısı yaptı.

Durumun yakından takip edildiğini kaydeden TDT, kurucu üye Kırgızistan'ın duruma barışçıl bir çözüm bulma çabalarını desteklediğini vurguladı.

Orta Asya'da kalıcı barış ve istikrar için müzakerelerin önemini hatırlatan TDT, "Müzakereler sonucunda iki taraf arasında anlaşmazlık ve güvensizliğin ortadan kalkmasını ve güven inşası için gerekli adımların atılmasını temenni etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı ve çatışmada 31 kişinin yaralandığı bildirilmişti.