Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresine bağlı Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezinin TDT işbirliğinde düzenlediği konferansa teşkilata üye ve gözlemci ülkelerden 20'ye yakın araştırma merkezi ve düşünce kuruluşundan çok sayıda yetkili ve uzman katıldı.

Konferansta TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Askhat Kesikbayev, Özbekistan Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi Başkanı Obid Hakimov ve Orta Asya Araştırmaları Uluslararası Enstitüsü Müdürü Javlon Vahabov, Azerbaycan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sagidov da hazır bulundu.

Konferansın açılışında konuşan Mukazhan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in inisiyatifiyle organize edilen bu etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının TDT bölgesinde ticareti kolaylaştırmak ve karşılıklı ticaret hacmini arttırmak, ekonomik entegrasyonu ilerletmek, ticaret işbirliğini genişletmek ve ülke ekonomilerinin rekabet gücünü güçlendirmek için uygun mekanizmaları oluşturmak olduğunu belirtti.

Mukazhan, toplam 175 milyon insanın yaşadığı bu ülkelerin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, son yıllarda TDT ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve dünya sahnesindeki nüfuzunu artırmak için önemli adımlar atıldığını söyledi.

Bu çerçevede aralarında Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ile Türk Yatırım Fonu'nun da bulunduğu farklı işbirliği mekanizmaları oluşturduklarına dikkati çeken Mukazhan, ayrıca Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planladıklarını aktardı.

"ORTA KORİDOR, BÖLGENİN ÖNEMLİ BİR ULAŞIM MERKEZİ OLARAK ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE HİZMET EDECEKTİR"

Hakimov da bu konferansın TDT üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı işbirliklerinin daha da geliştirilmesi için yeni fırsatlar sunacağını belirterek, üye ülkeler ulusal düşünce kuruluşları platformunun farklı girişimleri hayata geçirme imkanına sahip eşsiz bir ortaklık modeli olduğunu kaydetti.

Son yıllarda üye ülkeler arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin daha da güçlendiğini dile getiren Hakimov, örgüte üye ülkeler arasındaki ulaştırma ve transit alanında işbirliğini güçlendirmek ve Orta Asya üzerinden Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar uluslararası ulaştırma koridorunun rekabet gücünü artırmanın önemli olduğuna değinerek, "Orta Koridor, bölgenin önemli bir ulaşım merkezi olarak rolünün güçlendirilmesine hizmet edecektir." diye konuştu.

Ticari engellerin örgüte üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılmasında bazı zorluklar yarattığını, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını engellediğini ve dolayısıyla çok taraflı ticareti olumsuz etkilediğini vurgulayan Hakimov, mevcut kaynak ve çabaları birleştirerek, araştırma ve değerlendirmelere dayanarak, günümüzün küresel zorluk ve tehditlerine karşı entegre olan bölge oluşturabileceklerini söyledi.

Konferans kapsamında TDT üyesi ülkeler arasındaki ticaretin mevcut durumu ve değerlendirilmeyen fırsatlar, dijital ticaret ve inovasyon, bölgesel entegrasyon ve altyapı projeleri, sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi ve sosyo-demografik zorluklar gibi konuları ele alan oturumlar düzenlendi.