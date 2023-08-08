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Dünya

Türk doktor Devrim Kaya Lehmann'ın tatilde trajik ölümü

Almanya'da yaşayan pedagog Devrim Kaya Lehmann tatil için gittiği Fransa Alpleri'nde üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sabah8 Ağustos 2023 Salı 07:24 - Güncelleme:
Türk doktor Devrim Kaya Lehmann'ın tatilde trajik ölümü
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Almanya'da pedagog olarak çalışan 44 yaşındaki doktor Devrim Kaya Lehmann, tatil için gittiği Fransa Alpleri'nde üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi doğumlu olan ve Almanya'da Darmstadt kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi doktor Devrim Kaya Lehmann hafta sonu tatil için ailesiyle birlikte Fransa'ya gitti. Doktor Devrim Lehmann, eşi ve büyük oğlu ile birlikte Alp Dağları bölgesinde yürüyüşe çıktı. Aniden çıkan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, doktor Devrim Lehmann'ın üzerine düştü. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi eşi ve oğlu yaptı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sabah'ın haberine göre, Doktor Lehmann'ın ölümüne ilişkin Fransız makamları tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Almanya'da sosyal pedagoji alanında çalışan doktorun ölümü memleketi Tunceli'de de büyük üzüntü yarattı. Devrim Kaya Lehmann, çevresinde alçakgönüllü, doğasever ve insanlara yardım etmeyi seven bir insan olarak tanınıyordu. Dr. Lehmann'ın bir süre önce sosyal medya profilinde "Ya ölüm kıştan sonra gelen ilkbaharsa? O zaman çiçekler açacak kesin..." paylaşımı yapması dikkat çekti.

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