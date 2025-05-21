Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmî Zirvesi, ilk kez gözlemci ülke Macaristan'da gerçekleştirilecek. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde bugün başkent Budapeşte'de toplanacak zirveye, TDT üye devletleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'la gözlemci ülkeler Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin liderleri katılacak.

GÖZLER ORTAK BİLDİRİDE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Doğu ile Batı'nın Buluşma Noktası' temasıyla gerçekleştirilecek zirvede TDT'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gözden geçirileceğini ve küresel ölçekteki ortak meselelerin ele alınacağını bildirdi. Zirvenin sonunda, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak vizyonunu ve stratejik yönelimini teyit eden Budapeşte Bildirisi yayımlanacak. TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 Mayıs'ta KKTC'deki toplantıda konuşmuş; 34 harften oluşan ortak alfabenin hayata geçmesi için üye devletlere bildirim yapıldığını belirterek Budapeşte'de önemli kararlar alınacağını söylemişti.

KKTC İÇİN DAYANIŞMA VURGUSU

Başkan Erdoğan'a Budapeşte'de refakat edecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Fidan'ın Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldığı haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, KKTC'yle dayanışma içinde olmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna inanıldığını vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki bağları yoğunlaştırma hedeflerini de ifade etmesi öngörülüyor.

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