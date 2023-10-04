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Dünya

Türk Dünyası Noterler Birliği kuruluyor

Türk Devletleri Teşkilatına üye 5 ülkenin aralarındaki noterlik işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak. Birliğin kuruluş zaptı yarın imzalanacak.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
Türk Dünyası Noterler Birliği kuruluyor
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Türk Devletleri Teşkilatına üye 5 ülkenin aralarındaki noterlik işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk devletleri arasındaki işbirliğini daha da ileri taşıma adına Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulması kararlaştırıldı.

Birliğin kuruluş zaptı yarın imzalanacak.

Birliğin kurulmasıyla Türk devletleri arasında noterlik mesleği alanında birçok işbirliği hayata geçirilecek. Türk dünyasında yapılan bir noterlik işleminin, katılımcı ülkeler arasında denkliği sağlanacak, noterlik mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin deneyim ve bilgi paylaşımında bulunulacak.

Uygulamayla, Türk devletleri vatandaşlarının yaptıkları noterlik işlemleri daha da hızlandırılacak ve kolaylaştırılacak.

Ankara'da yarın düzenlenecek imza törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan adalet bakanları ve Kırgızistan'ın adalet bakan yardımcısı katılacak. İmza töreninde, ülkelerin noterler odası başkanları da hazır bulunacak.

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