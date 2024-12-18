İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0241
  • EURO
    36,74
  • ALTIN
    2969.56
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk dünyasının manevi başkenti olacak! Yasa tasarısını resmen kabul ettiler
Dünya

Türk dünyasının manevi başkenti olacak! Yasa tasarısını resmen kabul ettiler

Kazakistan Meclisi, 'Türk dünyasının manevi başkenti' Türkistan'a özel statü veren yasa tasarısını kabul etti. Milletvekili Temir Kırıkbayev, Türkistan'a özel statü veren söz konusu yasa tasarısıyla kentin 'Türk dünyasının manevi başkenti' statüsünün pekiştirilmesi, tarihi dokusunun korunması, turistik cazibesinin artırılması ve bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını teşvik etmenin amaçlandığını bildirdi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Türk dünyasının manevi başkenti olacak! Yasa tasarısını resmen kabul ettiler
ABONE OL

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'te "Türk dünyasının manevi başkenti", Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yer aldığı Türkistan kentine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Meclis'in haftalık genel oturumunda yasa tasarısını tanıttı.

Ülkenin güneyinde bulunan ve 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Türkistan'a özel statü verilmesini öngören yasa tasarısına göre kadim kent, Kazakistan'ın "manevi, tarihi, kültürel ve turizm merkezi" olacak.

Kentteki tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra manevi yapıların kutsallığı da korunacak.

Özellikle Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin özgünlüğünü korumak amacıyla etrafındaki yapılaşma sınırlandırılacak.

Türbe bölgesinde yüksekliği 7 metreyi aşan ve ölçeği, rengi ve yapı malzemesi bakımından tarihi eserlerle bağdaşmayan binaların inşasına izin verilmeyecek.

Türkistan'da el sanatı yapan zanaatkarların masrafları ise yerel bütçeden karşılanacak.

Ayrıca Türkistan Valiliğinin de yetkileri genişletilecek.

Milletvekili Temir Kırıkbayev, Türkistan'a özel statü veren söz konusu yasa tasarısıyla kentin "Türk dünyasının manevi başkenti" statüsünün pekiştirilmesi, tarihi dokusunun korunması, turistik cazibesinin artırılması ve bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını teşvik etmenin amaçlandığını bildirdi.

Türkistan'a 2023'te 1,5 milyondan fazla turistin geldiğini belirten Kırıkbayev, "Bu yasa tasarısıyla yaklaşık 5-10 yıl içinde Türkistan'ın kültürel özgünlüğünü koruyan, Türk halklarının, turistlerin ve yatırımcıların ilgisini çeken modern altyapıya sahip gelişen bir kente dönüşeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa tasarısı, Parlamentonun üst kanadı Senatoda da onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın da imzasıyla yürürlüğe girecek.

  • Kazakistan Meclisi
  • Türk dünyası
  • Türkistan özel statü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.