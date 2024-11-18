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Dünya

Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti belli oldu

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri, 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' ünvanına layık görüldü.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti belli oldu
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Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 41. Dönem Toplantısı yapıldı.

TÜRKSOY'un gelecek seneye ilişkin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, ayrıca "Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti" ünvanının Kazakistan'ın Aktau şehrine verilmesi kararlaştırıldı.

Böylece, geçen yıl "Türk Dünyası-2024 Kültür Başkenti" olan Türkmenistan'ın Anev şehri, düzenlenen şölen ile ünvanını Kazakistan'ın Aktau şehrine devretti.

KAZAKİSTAN'IN TEK LİMAN KENTİ AKTAU

Türkçede "beyaz dağ" anlamına gelen Aktau, Kazakistan'ın güneybatısındaki Mangistau Yarımadası'nda bulunuyor.

Mangistau eyaletinin idari merkezi olan Aktau, Hazar Denizi kıyısındaki konumu itibarıyla Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve İran ile ortak deniz sınırını paylaşıyor.

Aktau şehrinin bulunduğu Mangistau Yarımadası açık hava müzesini andırıyor. Bölge, çok sayıda tarihi, arkeolojik ve kültürel mirası barındırıyor.

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