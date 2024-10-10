Türk düşmanı Alman Bakan Özdemir'e soğuk duş! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Özdemir, Alman Birinci Televizyonu ARD'de katıldığı programda, çevreci aktivist Thunberg'in Filistin için dayanışma gösterilerine katılmasına tepki gösterdi.

Filistin'e destek eylemlerine katılan Thunberg hakkındaki düşüncelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Özdemir, "Bence bu korkunç ve berbat bir şey." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in açıklamalarına büyük tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, Özdemir'in kullandığı dilin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin söylemiyle aynı olduğu eleştirisinde bulundu.

Bir başka kullanıcı, "Bunu Yeşillerden birisi söylüyor. Bir bakan. Bu korkunç ve kötü. Herkesi Yeşiller'e ilişkin önceki görüşlerini yeniden gözden geçirmeye teşvik etmeli." ifadesini kullandı.

Bir diğer kullanıcı, "Evet ifade özgürlüğünün aptalca olduğunu biliyorum." yorumunda bulunarak Almanya'da istenmeyen bir söylem olduğunda ifade özgürlüğünün bir anlam ifade etmediği imasında bulundu.

Bir kullanıcı da Özdemir'in Gazze'de öldürülen masum insanların aileleriyle empati yapmadığı eleştirisinde bulundu.